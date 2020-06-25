В Белогорске жителям предлагают поучаствовать в создании программы «Комфортный Белогорск 2020-2025»

Жители Белогорска помогут муниципалитету создать новую программу «Комфортный Белогорск 2020-2025». Решение о вовлечении населения в формирование стратегического документа на пять лет принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым.

Анкетирование, касающееся комплексного благоустройства, позволит определить новые общественные территории, которые необходимо будет благоустроить. Анкета включает шесть основных направлений создания комфортной городской среды. Они касаются мест отдыха, скверов, тротуаров, цветников и освещения, спортплощадок.

Опрос проводится администрацией города с 25 июня по 1 июля на 28 участках, совпадающих с границами избирательных округов. Поучаствовать в анкетировании можно будет несколькими способами: придя на избирательный участок для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, на дому, на придомовом голосовании. Места проведения голосований и анкетирования размещены на белогорск.рф, в разделе «Голосование – 2020», информирует пресс-служба администрации Белогорска.