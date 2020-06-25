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Нести ли в школу мобильник: с 25 июня по 1 июля в Белогорске проходит народное голосование

Нести ли в школу мобильник: с 25 июня по 1 июля в Белогорске проходит народное голосование

В Белогорске с 25 июня кроме общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ началось и голосование местного значения. Жителям предлагают ответить на три вопроса, в том числе и запрете мобильных телефонов в школах.

Народное голосование в Белогорске стало пятым по счету. Единогласное решение о проведении опроса граждан по вопросам местного значения в дни общероссийского голосования приняли городские депутаты.

«19 марта депутаты горсовета утвердили опросный лист. Тираж в 30 тысяч экземпляров давно отпечатан и доставлен в город, – рассказала заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. – Белогорцы принимают решение по трем вопросам. Первый касается запрета на использование мобильных телефонов в школах Белогорска во время уроков. Второй – о готовности белогорцев помогать городу избавиться от незаконного алкоголя, сообщая о фактах его незаконной продажи. Третий – о необходимости создания на территории города пешеходной улицы».

Участники голосования могут дать как положительные, так и отрицательные ответы, а также есть возможность предложить свой вариант.

Опрос граждан проводится с 08:00 до 20:00 часов ежедневно на 28 участках, границы которых совпадают с границами избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #выборы

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