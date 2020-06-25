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На стройплощадку моста через Зею в Благовещенске завозят технику, мобилизуют персонал

На стройплощадку моста через Зею в Благовещенске завозят технику, мобилизуют персонал

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросам строительства моста через реку Зею в Благовещенске. На нем обсудили наиболее актуальные вопросы. Было озвучено, что в ближайшее время появится подробный помесячный план проведения работ.

Как рассказала гендиректор АО УСК «Мост» Александр Попов, на объекте проведено устройство дороги, стройплощадки № 1, площадок сооружения нескольких опор, ведется отсыпка земляного полотна, срезка растительного слоя.

Также уже установлены опоры временной ЛЭП, идет изготовление арматурных каркасов буронабивных свай. Завезены и установлены некоторые модульные здания, передислоцированы буровые машины, экскаваторы, бульдозеры, прочая техника. На объекте находятся более 100 инженеров, рабочих, механизаторов. Производится дальнейшая мобилизация, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Согласно планам, срок строительства моста – 42 месяца, но поставлена задача максимально быстро сдать объект – за 30 месяцев. Общая длина объекта по проекту составит 9 километров, из которых 2 километра – мостовой переход и 7 километров – подходы. Состоять он будет из 26 опор, 500 метров будут представлять собой вантовую конструкцию, идентичную мосту через Амур.

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#строительство

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Комментарии
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  • хорошист

    хорошист
    1 час назад

    Молодцы

  • КоВВ

    КоВВ
    37 минут назад

    "рассказала гендиректор АО УСК «Мост» Александр Попов" - по вашему это женщина?

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