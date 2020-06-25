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В Свободном получено разрешение на строительство путепровода

В Свободном получено разрешение на строительство путепровода

Проект реконструкции путепровода на улице Михайло-Чесноковской в городе Свободном прошел госэкспертизу. Положительное заключение экспертизы проектной документации выдано ГАУ «Амургосэкспертиза». 22 июня на основании полученных документов отдел по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации Свободного разрешил строительство объекта.

Заказчиком работ стало МКУ «Стройсервис».

Согласно ПСД, мост будет длиной 173 метра, а сам путепровод – 164,7 метра и шириной 12,9 метра с двумя полосами для движения. Запланированная ширина проезжей части – 6 метров. Все пролетные строения возведут из стали, а дорожную одежду выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15).

Проект выходит на стадию определения подрядчика, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Ранее Минвостокразития РФ сообщало о том, что правительство России поддержало выделение из федерального бюджета в 2020 году дополнительно почти 44 миллиардов рублей на развитие дорожного хозяйства субъектам РФ, среди которых семь регионов Дальнего Востока. В частности, 500 миллионов рублей выделят Амурской области на продолжение реконструкции аварийного путепровода на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном в городе Свободном.

Автомобильный путепровод соединял залинейную часть города Свободного с центральной на пересечении автомобильной дороги улиц Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном на 7 806 километре. Он обрушился в октябре 2018 года.

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#Свободный #строительство

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