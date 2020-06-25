Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» – о дополнительных выплатах на детей

26 июня в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как происходит выход из изоляции. Об этом расскажет замдиректора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова.

Также на «Эхе» поговорят о дополнительных выплатах в 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей до 16 лет. Об этом расскажет управляющий ОПФР по Амурской области Елена Гончарова.

Ведущий – Михаил Митрофанов.

Утренний эфир – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам).

Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням).

Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.