В Благовещенске ремонтируют одну из самых крупных спортивных школ области

В начале мая в благовещенском бассейне «Надежда» стартовали масштабные работы. Таких спортивная школа №1 не видела уже 10 лет. Ремонт ведется в самом сердце – на большом ​ бассейне. На эти цели ДЮСШ №1 получила субсидию из городского бюджета около пяти миллионов рублей.

Приступить к ремонту должны были в июне, но сложившая эпидситуация подтолкнула к тому, чтобы начать его раньше. Рабочие демонтировали старое полотно, которое заменят новым, и обследовали чашу бассейна. Изначально в ней планировалось подводное освещение, но функционировать оно так и не стало. Специалисты заменили старую систему и наладили новое оборудование – после ремонта оно обеспечит освещение подводной части.

Добавили света и снаружи. А еще демонтировали старый подвесной потолок вместе с креплениями – в условиях повышенной влажности к ним предъявляют особые требования. Сейчас их заменят на антикоррозийные. На обходных дорожках и выходах из душевых рабочие уложат противоскользящую плитку. Обновят ее и на чаше бассейна. Кроме того, заменят старые лестницы и стартовые тумбы.

«Устанавливаются новые стартовые тумбы, мы их заказали в Санкт-Петербурге. К ним крепление для старта на спине дополнительно идти будет. Эти тумбы позволят в дальнейшем, если у нас будут возможности, синхронизироваться с электронной системой хронометража», – рассказала директор ДЮСШ №1 Благовещенска Нелли Болдырева.

Работы проведут и в технической части бассейна. Ремонт предстоит теплоузлу и системе очистки воды. Так, в 12 фильтрах, которые служат первым этапом очистки, заменят кварцевый песок. Его потребуется более 3,5 тонны, сообщает пресс-служба амурского минспорта.

Дополнительную субсидию в этом году бассейн получил и на обеспечение безопасности. По всему периметру территорию спортшколы оснастят ограждением с автоматическими воротами. На входах оборудуют систему контроля доступа. Установят дополнительные камеры. Работы проведут и в части пожарной безопасности – в ДЮСШ полностью заменят систему пожаротушения.

Завершить основные работы в бассейне намерены к августу.