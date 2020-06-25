В Шимановске завели дело на руководителя МУПа, который начислял себе премии

В отношении руководитель одного из муниципальных предприятий города Шимановска возбудили уголовное дело за присвоение денежных средств. Материальный ущерб государству составил более 200 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что с мая 2017 года по март 2020 года в Шимановске данный гражданин, являясь директором муниципального унитарного предприятия, с целью хищения вверенных ему денежных средств издавал приказы о премировании самого себя, нарушая положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города Шимановска.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенное с использованием своего служебного положения». Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Изъяты документы, подтверждающие причастность подозреваемого к совершенному преступлению.