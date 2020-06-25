В Приамурье ограничили проезд по двум участкам региональных дорог

Госавтоинспекция Амурской области предупреждает водителей об ограничении проезда. В Зейском районе из-за поднятия уровня воды в реке Уркан нельзя проехать по двум участкам автомобильных дорог.

Проезд запрещен с 7 километра до 8 километра автодороги регионального значения село Заречное – село Сиан и с 0 километра до 5 километров автодороги регионального значения Подъезд к селу Ивановка. Проезд по указанным участкам запрещен до устранения недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД.

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Любовь Чуприна