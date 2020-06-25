В Благовещенске строители порвали кабель и оставили без электричества 3 дома

Фото: пресс-служба АКС

В Благовещенске без электричества остались три жилых многоквартирных дома – № 4, 4/1 и 4/2 по улице Железнодорожной. Об этом сообщают АКС в своем Инстаграме. Как поясняют коммунальщики, строители порвали кабель.

«Проведение работ без согласования с ООО "АКС" в очередной раз привело к серьезным последствиям. Сегодня во второй половине дня, после работы специалистов электролаборатории предприятия, было выявлено два механических повреждения силовых кабелей по адресу переулок Речной, 19. На месте земляных работ обнаружен экскаватор без госномеров. Порваны основной и резервный кабели подстанции питающей три многоквартирных дома», – сообщается в аккаунте АКС.

На место вызваны полицейские для составления протокола. Стоимость восстановления кабелей будет выставлена организатору несанкционированных работ. Специалисты Амурских коммунальных систем приступили к ремонту.