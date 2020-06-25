Амурское министерство ЖКХ: уровень платежей не упал потому, что большинство граждан перешли на онлайн-оплату

Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг амурчанами на 1 июня 2020 года составил 92 %. Это больше на 1 %, по сравнению с данными на 1 мая текущего года. Все благодаря тому, что большинство граждан перешли на онлайн оплату, считает амурское министерство ЖКХ.

Также в Приамурье сократилась задолженность предприятий ЖКХ по электроэнергии на 50 миллионов рублей.

«Сокращение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями - основная задача предприятий ЖКХ в регионе и напрямую зависит в степени ответственности руководителей предприятий ЖКХ, - отметил и. о. министра ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов. - За каждым предприятием ЖКХ, за каждой управляющей компанией стоят люди.

Очень важно помнить, что амурчане должны быть обеспечены электроэнергией, теплом и водой в домах. Поэтому данный вопрос должен стаять в приоритете у всех глав муниципалитетов, поскольку их задача - организовать работу, в том числе, в коммунальной сфере так, чтобы она функционировала без единого сбоя», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.