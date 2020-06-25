В Амурской области сотрудникам полиции и Росгвардии предъявлено обвинение в разбое

Следственными органами СКР по Амурской области предъявлено обвинение инспектору ДПС ГИБДД и старшему инспектору отдела управления Росгвардии по Амурской области в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, утром 6 июня в селе Новоспасск Архаринского района с применением оружия совершено разбойное нападение на местного фермера, в результате которого у потерпевшего с производственной базы похищена сельскохозяйственная техника.

Преступление выявлено и задокументировано в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками амурского УФСБ, которыми впоследствии осуществлено задержание представителей правоохранительных структур, причастных к совершению указанного преступного деяния.

Следователем проведены осмотры места происшествия, в том числе с участием следователя-криминалиста следственного управления с применением специализированной криминалистической техники, допрошены свидетели и очевидцы, а также потерпевший.

По ходатайству следователя судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении полицейского амурского УМВД проводится служебная проверка. Решением начальника УМВД он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

По результатам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, также будет дана оценка действиям его руководителей, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

В случае установления вины, сотрудник Росгвардии будет уволен по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством РФ, пояснили в пресс-службе Рогвардии по Амурской области.