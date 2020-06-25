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Помочь Кириллу: родные 8-летнего мальчика из Серышева верят, что он сможет ходить

Помочь Кириллу: родные 8-летнего мальчика из Серышева верят, что он сможет ходить

27 июня в 11.00 на Амур.инфо стартует благотворительный марафон «Крылья». В этом году собранные средства также пойдут на оплату курса реабилитации для детей с диагнозом ДЦП. Один из маленьких героев марафона – 8-летний Кирилл Чуйко из поселка Серышево.

Когда маленькому Кирюше было полтора года, врачи присвоили ребенку инвалидность. У мальчика детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. По словам мамы, беременность малышом протекала хорошо, но из-за слабой родовой деятельности ребенок перенес асфиксию и гипоксию тяжелой степени.

Сейчас Кирилл не разговаривает и пока не может сам ходить, но его родные люди прилагают все усилия, чтобы ребенок научился это делать.

«Кирюша может сидеть, ползает по-своему, может пройти небольшое расстояние, но с поддержкой. Все что связано с руками, нам дается тяжелее. Еще он может пройти на коленях, понимает почти всю обращенную речь, но не разговаривает», – рассказывает мама мальчика.

Благодаря благотворительному марафону «Крылья», который в этом году станет уже седьмым по счету, Кирилл Чуйко уже проходил курсы реабилитации по методу кинезиотерапии.

Светлана Чуйко адресовала слова благодарности всем, кто так или иначе причастен к этому: «Благодаря марафону и российскому детскому фонду мы не раз уже проходили реабилитацию в центре “Берегиня”, спасибо всем сотрудникам и всем, кто принимает участие в марафоне, кто дарит эту возможность пройти бесплатную реабилитацию деткам – тем, у кого нет возможности пройти ее платно. Спасибо марафону и Амур.инфо за то, что помогаете нам в борьбе с этим диагнозом. Я хочу, чтобы мы смогли помочь как можно большему числу детей, чтобы ребенок каждый приблизился к своей цели. Мы мечтаем, что Кирюшка скоро сможет осуществить свои первые самостоятельные шаги. Мы верим в своего мальчика!».

Благотворительный марафон «Крылья» – совместный проект ИА «Амур.инфо» и Амурского отделения Российского детского фонда. Марафон состоится 27 июня, трансляция будет идти на сайте Амур.инфо, в youtube-канале и инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Все собранные средства будут переданы на лечение детей с диагнозом ДЦП.

Подробнее о марафонах прошлых лет можно узнать на сайте Амур.инфо в разделе #Крылья.

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#дети #здоровье #Крылья #финансы

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