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Все реки Амурской области находятся в коренных руслах

Все реки Амурской области находятся в коренных руслах
Фото: 28.mchs.gov.ru

Гидрологическая обстановка в Амурской области развивается в соответствии с прогнозом Амурского ЦГМС. Все реки региона находятся в коренных руслах, угрозы подтопления жилых домов в населенных пунктах нет.

Смещение урканского паводка привело к подъему уровня воды в реке Зее на участке Чагоян – Благовещенск на 3-55 сантиметров в сутки без выхода воды на пойму. На Амуре наблюдаются колебания уровней воды на 3-24 сантиметра в сутки, на реке Селемдже отмечается преимущественно спад уровней воды.

В ближайшие два дня, 26-27 июня, согласно прогнозу амурских гидрологов, на Амуре сохранится тенденция к колебанию уровней воды ±10-25 сантиметров без выхода воды на пойму. На уровень воды в Зее продолжит оказывать влияние урканский паводок. Ожидается дальнейшее повышение водности, на участке Мазаново – Благовещенск, в районе села Мазаново возможен подъем уровня воды на 0,1-0,3 метра, на участке Суражевка – Благовещенск также прогнозируется подъем до 0,5 метра, в обоих случаях без выхода воды на пойму. Спад уровня воды на 0,1-0,3 метра ожидается на реке Селемдже на участке от села Норск до села Богословка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#наводнение #природа

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