Пострадавшие от COVID-19 бизнесмены могут подать заявку на субсидию до 200 тысяч

Благовещенская администрация принимает заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях пандемии коронавируса. На одного получателя субсидия может составить до 200 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются по одному из двух критериев: субъектам МСП, деятельность которых в соответствии с основным кодом ОКВЭД вошла в областной перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в условиях коронавируса (утвержденный протоколом заседания регионального штаба по реализации антикризисных мер для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области от 03.06.2020); субъектам МСП, среднемесячная выручка которых в апреле 2020 года не менее чем на 30 % ниже среднемесячной выручки, сложившейся за период с 2019 года и 1 квартала 2020 года.

Полученные средства можно направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по оплате коммунальных услуг, начисленных начиная с 1 апреля текущего года, но не более чем за 2 месяца 2020 года.

Заявки от предпринимателей принимаются до 18:00 15 июля 2020 года по адресу в Благовещенске: улица Ленина, 133. Обязательна отметка дежурного бюро пропусков о дате и времени приема документов.

Контактные телефоны: 8 (4162) 595-678, 595-673, 595-677.

Более подробная информация о порядке предоставления субсидий и необходимом для этого пакете документов опубликована на сайте мэрии в разделе «Экономика/Малое и среднее предпринимательство/Формы поддержки предпринимательской деятельности (финансовая поддержка)/2020», сообщает пресс-служба мэрии.