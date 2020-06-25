Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:50 0

Пострадавшие от COVID-19 бизнесмены могут подать заявку на субсидию до 200 тысяч

Пострадавшие от COVID-19 бизнесмены могут подать заявку на субсидию до 200 тысяч

Благовещенская администрация принимает заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях пандемии коронавируса. На одного получателя субсидия может составить до 200 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются по одному из двух критериев: субъектам МСП, деятельность которых в соответствии с основным кодом ОКВЭД вошла в областной перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в условиях коронавируса (утвержденный протоколом заседания регионального штаба по реализации антикризисных мер для обеспечения устойчивого развития экономики Амурской области от 03.06.2020); субъектам МСП, среднемесячная выручка которых в апреле 2020 года не менее чем на 30 % ниже среднемесячной выручки, сложившейся за период с 2019 года и 1 квартала 2020 года.

Полученные средства можно направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по оплате коммунальных услуг, начисленных начиная с 1 апреля текущего года, но не более чем за 2 месяца 2020 года.

Заявки от предпринимателей принимаются до 18:00 15 июля 2020 года по адресу в Благовещенске: улица Ленина, 133. Обязательна отметка дежурного бюро пропусков о дате и времени приема документов.

Контактные телефоны: 8 (4162) 595-678, 595-673, 595-677.

Более подробная информация о порядке предоставления субсидий и необходимом для этого пакете документов опубликована на сайте мэрии в разделе «Экономика/Малое и среднее предпринимательство/Формы поддержки предпринимательской деятельности (финансовая поддержка)/2020», сообщает пресс-служба мэрии.

Просмотров всего: 137

#бизнес #городская власть #финансы

распечатать


Культура

До конца года Амурская область должна освоить 58,9 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Культура»
Общество 2

Фестиваль «Амурская осень» включили в список претендентов на поддержку от минкульта
Власть 7

Судебные приставы: мы не можем взыскивать долги с «детских» выплат
Общество 1

В Тынде снова разрешили работать общепиту
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь