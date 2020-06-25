В Благовещенске создают центр офтальмологии с оказанием бесплатной высокотехнологичной помощи

Новый современный центр офтальмологии будет функционировать на территории Амурской областной клинической больницы Благовещенска. Сейчас идет реконструкция двух этажей и подвального помещения бывшего здания роддома.

Инвестор проекта – компания «Медицинская линия МИЦАР».

Работы на объекте были начаты 6 мая с демонтажа стен. Сейчас завершается монтаж водопровода, заливка полов, выравнивание стен и строительство перегородок. Начат монтаж электросетей, систем вентиляции, водоснабжения, отопления, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Работы идут в графике. Инвестор обещает вложить в новый центр микрохирургии глаза 200 миллионов рублей вместе со стоимостью оборудования. Общая численность персонала планируется около 100 человек, из них порядка 20 – врачи.

Как отметила и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева, в центре будет оказываться вся офтальмологическая помощь.

«Задача проекта – сделать более доступными для амурчан разные виды офтальмологических услуг. В области пока нет специализированного учреждения по оказанию высококачественной медицинской помощи при заболеваниях глаз. Этот проект мы выполняем на основе государственно-частного партнерства», – прокомментировал губернатор региона Василий Орлов.

В новом центре планируется организовать работу глаукомного кабинета, кабинета сосудистой патологии глаза. Открытие центра позволит оказывать амурчанам бесплатную высокотехнологичную помощь. Пациентам не придется обращаться за оказанием этой медицинской помощи в другие регионы.

В 2020 году между инвестором и правительством области было заключено концессионное соглашение по реализации офтальмологической помощи взрослому населению.

«Центр будет работать в рамках государственно-частного партнерства. Все приборы для хирургических вмешательств постоянно модернизируются. Кроме того, необходимо приобретать дорогостоящие расходные материалы для работы приборов. Также необходимо поддерживать высокий уровень специалистов, чтобы они проходили обучение на центральных лечебных базах. Мы инвестируем в реконструкцию помещений 200 миллионов рублей. На эту сумму обязуемся отремонтировать, подготовить объект для функционирования центра, оснастить всем необходимым оборудованием, которое будет соответствовать всем стандартам оказания офтальмологической помощи – экстренной и плановой. Обучить специалистов. Государство передает во временное пользование 3,5 тысячи квадратных метров этого здания и обязуется сохранить фиксированный объем медицинской помощи, который будет доводиться центру в рамках ОМС», – объяснил принципы государственно-частного партнерства главный врач клиники «Мицар» Дмитрий Скачков.

Центр будет включать в себя три отделения: амбулаторно-поликлиническое, плановой и неотложной офтальмологической помощи. Планируется оказывать практически весь спектр услуг хирургических вмешательств, которые есть в офтальмологии. «Есть коммуникация практически со всеми подразделениями областной больницы. В центре будет возможность оказывать помощь пациентам с сочетанными повреждениями глаза», – отметил Дмитрий Скачков.

Будет работать дневной и круглосуточный стационар, амбулаторный прием. По полису ОМС станет доступна такая услуга, как оптическая когерентная томография и лазерные методы лечения. Эти виды диагностических исследований в регионе сейчас выполняются только на коммерческой основе.

По словам главного врача клиники «Мицар», совместно с минздравом проработана маршрутизация пациентов с глазной патологией. Она будет доведена всем офтальмологам во все центральные районные больницы.

«Мы планируем запуститься в ноябре 2020 года. Пациенты будут получать лечение в центре бесплатно по полису ОМС. Мы в России вторыми будем реализовывать подобный проект. Такой же центр находится в Екатеринбурге. Единственно, чем мы будем отличаться – экстренный сегмент тоже войдет в перечень услуг, который мы будем оказывать жителям нашего региона», – пояснил Дмитрий Скачков.

Фото: amurobl.ru