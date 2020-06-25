Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал на месте строительства макета Албазинской крепости

Губернатор Василий Орлов побывал на месте строительства Албазинского острога, который возводится в парке «Патриот». Первые три башни будут готовы к сентябрю.

Строительство объекта разделено на несколько этапов, на первом этапе будет создан «малый острог», состоящий из трех башен. Они будут готовы уже к сентябрю. В настоящее время обустроен фундамент Проездной (Спасской) и двух угловых башен, ведется устройство армокаркасов и опалубки цокольной части башен, завезен материал для строительства угловых башен. Второй этап - «большой острог» с оставшимися постройками - будет завершен в следующем году.

Проект острога был представлен главе региона в июле прошлого года руководителем Албазинской археологической экспедиции Андреем Черкасовым и директором Фонда поддержки социально-ориентированных проектов и программ ГК «Петропавловск» Глебом Кузнецовым. Макет воссоздается в соответствии с историческими документами с использованием проведенных учеными исторических реконструкций.

Согласно проекту, на территории острога будут возведены частокол и башни. Пространство планируется использовать для проведения выставок, культурно-массовых мероприятий: от детских военно-патриотических занятий до исторических фестивалей с участием представителей клубов исторической реконструкции.

Как пояснила зампред правительства области Светлана Яковлева, в настоящее время идет сбор заявок на вступление в ряды юнармейцев по всей области. Уже около 200 учеников Амурского кадетского корпуса изъявили желание войти в движение «Юнармия». Церемония вступления кадетов в ряды юнармейцев может состояться уже на территории «Малого острога» в сентябре этого года.

Также Василия Орлов осмотрел общежития, установленные на территории амурского военно-патриотического парка «Патриот». В его состав входит также «партизанская деревня», артиллерийский полукапонир, территория для обучения езде на лошадях, подготовки служебных собак. Недавно парк пополнился несколькими новыми объектами – «Партизанской школой» и двумя общежитиями для размещения в них детей, которые будет приезжать для занятий в парке.

Состоящие из модулей здания общежитий установлены и требуют ремонта.

«Как предполагается, в общежитиях будут размещаться дети, приехавшие из отдаленных районов области. Сейчас идет поиск спонсора для ремонта зданий. Могут возникнуть небольшие задержки с ремонтом, это связано с более высокими требованиями безопасности к объектам, где будут размещаться дети. Парк “Патриот” с партизанской деревней и Албазинским острогом на одной территории будет представлять собой единую площадку по военно-патриотическому воспитанию. Считаю, здесь детям будет интересно», - сказал Василий Орлов.

В 2020 году на территории парка запланировано проведение тематических экскурсий, посвященных увековечиванию памяти о событиях Великой Отечественной войны, регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2020». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятия на территории парка перенесены на более поздние сроки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.