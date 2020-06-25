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В Амурской области некоторым выпускникам могут перенести дату сдачи ЕГЭ

В Амурской области некоторым выпускникам могут перенести дату сдачи ЕГЭ
Фото: ru.depositphotos.com

На горячую линию министерства образования и науки Амурской области, а также в социальных сетях стал часто поступать вопрос, почему сдача отдельных предметов ЕГЭ перенесена на резервные сроки. Чтобы внести ясность, ведомство опубликовало подробное разъяснение со ссылкой на недавний приказ министерства просвещения РФ.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников в аудиториях организуют с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Поскольку массовое скопление людей в период пандемии недопустимо, находиться в каждом кабинете смогут не более девяти выпускников. Если желающих окажется больше, то по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) часть ребят будут сдавать экзамен в резервные сроки.

«В случае невозможности проведения экзамена для всех участников, зарегистрированных на соответствующий учебный предмет в установленную дату основного периода, с соблюдением требований санитарного законодательства РФ, ГЭК вправе определить для части участников другую дату проведения экзамена из установленных резервных сроков, – сообщается в приказе минпросвещения РФ. – В случае установления в едином расписании ЕГЭ двух дат проведения экзаменов по одному учебному предмету в рамках основного периода ГЭК самостоятельно распределяет участников экзамена на указанные даты проведения испытаний, исходя из вместимости аудиторного фонда с соблюдением требований санитарного законодательства РФ».

Резервные сроки ЕГЭ 2020 года – 24 и 25 июля. Результаты испытаний тех выпускников, которые будут сдавать экзамены в указанные дни, станут известны не позднее 3 августа, то есть к самой приемной кампании в вузах.

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#коронавирус #областная власть #школа

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