За нарушения COVID-ограничений амурским предприятиям грозят штрафы до 300 тысяч рублей

В связи с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19 в Амурской области продолжаются проверки предприятий потребительского рынка. Специалисты смотрят, соблюдаются ли действующие требования и ограничения. Так, в Благовещенске с 1 июня проверено 233 объекта торговли, общественного питания и услуг.

Только с 22 июня в областном центре проверили 69 предприятий. Рейды затрагивают торговые центры, сетевые предприятия, магазины «шаговой доступности», нестационарные объекты торговли, предприятия общественного питания.

25 июня пресс-служба администрации Благовещенска сообщает о выявлении 19 нарушений в работе организаций. На текущей неделе, 22 июня, было выявлено нарушение в баре «Берлога». В этом баре индивидуальный предприниматель не соблюдал запрет на обслуживание в обеденных залах.

На всех нарушителей полицейскими составлены протоколы для привлечения к административной ответственности.

В то же время пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области 25 июня информирует о проверке около 40 заведений Благовещенска и выявлении 8 нарушений, которые были устранены на месте. Предпринимателям выданы уведомления, которые в случае повторного выявления нарушений «превратятся» в административный штраф. Для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица он составляет от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим лицам придется заплатить от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

«Такие мероприятия проводятся специалистами несколько раз в неделю, и за один день удается проверить несколько десятков объектов в разных районах города. Это не только торговые точки, но и объекты сфер обслуживания и индустрии общественного питания. Особое внимание к местам, в которых уже были выявлены недочеты – такие локации мы можем посетить повторно как через несколько дней, так и несколько часов. Эта работа в ближайшее время будет продолжена и усилена, ведь от соблюдения санитарных норм зависит не только текущая эпидемиологическая обстановка, но и сроки открытия заведений, которые на сегодняшний день в ряде муниципалитетов остаются закрытиями», – отметила заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

Среди основных недочетов специалисты министерства указывают отсутствие или неправильное использование гигиенических масок сотрудниками и посетителями в залах, а также случаи, когда стерлась разметка социального дистанцирования. В редких случаях дезинфицирующее средство находится только рядом с обслуживающим персоналом. Согласно требованиям, оно должно располагаться в свободном доступе при входе в зал.

Фото: admblag.ru, economy.amurobl.ru