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В Прогрессе Амурской области отремонтировали жилье 13 ветеранов

В Прогрессе Амурской области отремонтировали жилье 13 ветеранов

20 ветеранов поселка Прогресс в год 75-летия Победы были включены в списки на ремонт жилья по региональной программе. 13 из них уже живут в обновленном жилье.

Финансирование ведется по подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области». Она является частью госпрограммы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области».

13 жителей поселка Прогресс – это труженики тыла и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны уже живут в обновленном жилье, в остальных 7 домах и квартирах ремонт пройдёт после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Строители побелят и покрасят стены, заменят окна и двери, остеклят балконы и сделают новое напольное покрытие. В этом году на ремонт жилья ветеранов в Прогрессе выделили из областного бюджета более 950 тысяч рублей.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов.

Кроме этого, 7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллионов рублей.

В Приамурье проживают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 2218 вдов ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта, сообщает пресс-служба Амурской области.

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#ЖКХ #память

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