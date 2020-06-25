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сегодня, 15:27 0

Эксперт рассказал, почему нужно отключать Bluetooth на смартфоне

Эксперт рассказал, почему нужно отключать Bluetooth на смартфоне
Фото: Welcome to all and thank you for your visit ! ツ с сайта Pixabay

Включенная на смартфоне сеть Bluetooth может не только преждевременно разрядить устройство, но и привести к незаметной для пользователя атаке злоумышленников. Об этом РИА Новости рассказал старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек.

«Если пользователи будут держать Bluetooth постоянно включенным и доступным для обнаружения, это может немного быстрее разряжать аккумулятор», – предупреждает эксперт.

Помимо этого, Bluetooth автоматически на короткое время переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети подключиться к другому устройству. Эта функция работает для удобства пользователя, но при этом повышает риск подключения к смартфону посторонних.

«Если отключить режим обнаружения в Bluetooth или просто полностью отключить Bluetooth, то это не позволит другим посторонним устройствам пытаться отправлять данные или выполнять соединение с телефоном. Тем не менее, даже если Bluetooth будет включен, перед принятием вложения или установлением соединения с другими смартфонами пользователи все равно должны будут подтвердить это действие. Такие всплывающие окна могут отвлекать или доставлять неудобства, поэтому рекомендуется полностью отключать эту функцию», – сказал Бочек.

Для проведения кибератак злоумышленнику сначала нужно выяснить MAC-адрес адаптера Bluetooth. «Это гораздо проще сделать, если телефон можно обнаружить. Поэтому, безусловно, будет лучше выключить Bluetooth на смартфоне или сделать его недоступным для других устройств, когда вы его не используете», – подчеркнул эксперт.

По его словам, технология имеет ряд уязвимостей, но поводов для беспокойства нет: возможности и версии Bluetooth постоянно обновляются.

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#жизнь #технологии

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