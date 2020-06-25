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В амурском минспорта рассказали, на каких условиях разрешили работать спортобъектам

В амурском минспорта рассказали, на каких условиях разрешили работать спортобъектам
Фото: pixabay.com

В министерстве спорта и физической культуры Амурской области рассказали об условиях, которые должны соблюдать открывшиеся спортивные организации. С 25 июня разрешено возобновить работу спортивным объектам в Благовещенске и Свободном. Исключением стали бассейны.

Об открытии спортивных клубов и центров, общественных спортплощадок на улице, возобновлении тренировочного процесса журналистам рассказал министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека на онлайн пресс-конференции.

«Разрешается проведение учебно-тренировочных занятий на всей территории Амурской области за исключением бассейнов Благовещенска и Свободного. Напомню, первым этапом ограничительные меры были сняты по большей части территории области. Мы посмотрели насколько можно и нужно открывать спортиндустрию в крупных городах. Сегодня у нас продолжают действовать ограничения по спортивно-массовым мероприятиям, соревнованиям», – сказал Дмитрий Кутека.

Главным условием для открытия спортивных объектов в регионе стало соблюдение санитарных норм. Это медицинский фильтр для работников спортучреждений, соблюдение социальной дистанции, обработка спортинвентаря антисептиками.

«Для работников – это утренний фильтр, измерение температуры, масочные режим, перчатки. Что касается самих спортсменов и организаторов учебно-тренировочного процесса – это дистанция полтора метра, масочный режим до и после посещения спортивных залов. Обработка как индивидуального, так и общего инвентаря. (...) Послабления идут до тех пор, пока мы соблюдаем все рекомендации. Если к нам, к спортивной сфере не будет никаких вопросов, то мы будем продолжать учебно-тренировочные занятия, а с улучшением эпидобстановки перейдем к следующему этапу – будем проводить спортивные мероприятия хотя бы на муниципальном уровне», – добавил министр.

Он уточнил, что соблюдение норм в открывшихся спортобъектах будет контролировать специальная рабочая комиссия. В нее входят представители регионального управления Роспортебнадзора, полиции, работники минспорта, сотрудники местных администраций.

Вопрос о выездах на соревнования в другие регионы пока не решен. «В разных регионах эпидситуация разная, некоторые из них уже вернулись к соревновательным процессам. На сегодня, совместно с Роспортребнадзором отрабатывается возможность участия амурских спортсменов в спортивных мероприятиях. Но пока вопрос открыт», – сказал Кутека.

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#коронавирус #спорт

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