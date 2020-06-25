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сегодня, 15:19 3

Все «парламентские» партии будут участвовать в выборах депутата Заксобрания

Все «парламентские» партии будут участвовать в выборах депутата Заксобрания
Фото: Амур.инфо

Амурские коммунисты стали первыми, кто провел процедуру выдвижения на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания седьмого созыва. Остальные партийные отделения «большой четверки» заявили о готовности вступить в предвыборную гонку, но имена возможных кандидатов пока держат в секрете.

Голосование состоится по одномандатному избирательному округу № 14 «Свободненский объединенный» 13 сентября. Округ освободился 12 мая, когда умерла депутат Татьяна Фарафонтова. В выборах примут участие жители части Свободного, Свободненского и Серышевского районов, а также Циолковского.

24 июля на заседании бюро областного комитета представители КПРФ решили выдвигать на выборы Оксану Федосееву. Она юрист по образованию, работает референтом в депутатской фракции Амурского парламента. В областном комитете партии журналисту Амур.инфо пояснили, что сейчас будущий кандидат готовит документы для избирательной комиссии.

Период выдвижения кандидатов начался 16 июня и продлится до 16 июля – это последний день, когда документы кандидатов должны быть представлены в окружную комиссию. В областной избирательной комиссии сообщили, что пока больше никто не уведомил окружную комиссию о намерении провести процедуру выдвижения.

Кандидаты от четырех партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») могут не собирать подписи избирателей в свою поддержку. Остальные кандидаты, как от политических партий, так и самовыдвиженцы должны будут предоставить не менее 1 083 и не более 1 191 подписи.

В амурском отделении «Единой России» сообщили, что партия намерена участвовать в предстоящих выборах и выдвигать своего кандидата. Когда состоится выдвижение и кто будет кандидатом в региональном отделении комментировать не стали.

Партийная конференция ЛДПР состоится 28 июня. Как предположили во фракции либерал-демократов в Законодательном собрании, в этот день может пройти и выдвижение. Фамилия возможного кандидата также пока не сообщается.

В «Справедливой России» заверили, что партийное отделение будет участвовать в выборах, кандидатура будущего представителя согласовывается в Москве.

Новый депутат проработает в региональном парламенте около года. Полномочия седьмого созыва Законодательного собрания заканчиваются в сентябре 2021 года, после вступления в полномочия нового состава депутатов.

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#выборы #заксобрание #партии #политика

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Комментарии
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  • Братеева

    Братеева
    1 час назад

    Ни одного голоса антинародной ЕР

  • Oldlord

    Oldlord
    58 минут назад



    ~~В выборах примут участие жители части Свободного, Свободненского и Серышевского районов, а также Циолковского.

    24 июля на заседании бюро областного комитета представители КПРФ решили выдвигать на выборы Оксану Федосееву. Она юрист по образованию, работает референтом в депутатской фракции Амурского парламента. В областном комитете партии журналисту Амур.инфо пояснили, что сейчас будущий кандидат готовит документы для избирательной комиссии.



    Ну, хоть юрист...

    Но коммунисты сейчас уже не те... (



    ~~Новый депутат проработает в региональном парламенте около года.



    Ну и какой смысл воду мутить?

    Могли бы год и потерпеть.

  • Братеева

    Братеева
    31 минута назад

    Лорд как всегда топит за низкую явку - чтобы дать фору своей любимой ЕР

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