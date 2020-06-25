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Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 26 июня

Кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 26 июня

В пятницу, 26 июня, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами по южным и северо-западным районам кратковременный дождь, днем с грозой. Ночью в отдельных районах –туман.

Ветер будет дуть восточный и юго-восточный – слабый до умеренного. Ночью столюики термометров покажут 10…15 градусов тепла, по северо-востоку при прояснении – 2…7 градусов. Днем воздух прогреется до 23…28 градусов тепла, в дожде будет прохладнее – 15…20 градусов выше нуля.

В Благовещенске прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6…11 метров в секунду. Температура ночью составит 13…15 градусов тепла, днем – 22…24 градуса со знаком «плюс», сообщает Амурский гидрометцентр.

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