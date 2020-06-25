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До конца года Амурская область должна освоить 58,9 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Культура»

До конца года Амурская область должна освоить 58,9 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Культура»
Фото: kult.amurobl.ru

В Амурской области по плану реализуется нацпроект «Культура», в этом году в регион направлено 58,9 миллиона рублей. На какие цели направлены средства, министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова рассказала главе региона Василию Орлову.

В целях реализации мероприятий национального проекта «Культура» на территории области между Правительством области и Министерством культуры Российской Федерации заключены соглашения о реализации региональных проектов и соглашение о предоставлении бюджету Амурской области средств федерального бюджета.

«В целях освоения в 2020 году средств заключены 3 соглашения с муниципальными образованиями области и одно с Амурским областным домом народного творчества. На реализацию проекта "Культурная среда" предусмотрено 58,9 миллиона рублей. Конкурсные процедуры по закупкам товаров и услуг проведены», - сообщила министр.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» выполняется капитальный ремонт дома культуры села Толстовка Тамбовского района. По словам министра работы ведутся в соответствии с графиком: завершены электромонтажные работы, заменены окна, произведен монтаж системы отопления, стропильной системы крыши, а также монтаж покрытия крыши кровельным материалом.

Также в рамках федерального проекта «Культурная среда» предусмотрено приобретение передвижных многофункциональных культурных центров - автоклубов. В 2019 году в рамках проекта приобретены 6 автоклубов, в 2020 году Амурским областным домом народного творчества заключен контракт с ООО «ПРОФАВТО» на поставку 5 автоклубов.

«В Ивановской межпоселенческой центральной библиотеке завершается текущий ремонт помещения и благоустройство территории, на 70% поставлена мебель и оборудование», - отметила министр.

В библиотеке искусств Благовещенска ведутся работы по ремонту напольного покрытия и фасада. Приобретено мультимедийное, компьютерное оборудование, акустическая система, частично мебель.

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» продолжается работа по вовлечению добровольцев в программу «Волонтеры культуры», повышению квалификации специалистов отрасли на базе ведущих учебных заведений страны, организации участия школьников области в культурно-познавательных программах, разработанных министерством культуры Российской Федерации.

Также планируется поддержка творческих коллективов, некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры.

В ходе доклада Надежда Доргунова также сообщила, что в этом году завершена разработка проектно-сметной документация на капитальный ремонт здания Амурского областного театра кукол, получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 39,01 миллиона рублей. Капитальный ремонт объекта запланирован на 2021 году в рамках регионального проекта «Культурная среда».

«Национальный проект «Культура» реализуется в штатном режиме. Сегодня у нас нет отставания от дорожных карт проекта. Прогнозируем выполнение всех показателей», - заверила министр культуры и национальной политики региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #финансы

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