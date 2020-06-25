Жители амурских сёл продолжают получать деньги на возрождение и обустройство домов культуры

В Амурской области в 2020 году предусмотрено 165 миллионов рублей для поддержки благоустройства общественных мест в муниципалитетах. Инициативные жители предложили 172 проекта. Власти ждут новых участников программы инициативного бюджетирования.

В эти дни в селе Каховка Ромненского района обновляют дом культуры в ходе конкурса по поддержке местных инициатив, организованного министерством финансов Приамурья. На это потратят почти 1 миллион рублей.

Выделенные средства позволят отремонтировать кровлю и заменить окна в культурном учреждении. От Ромненского района в этом году в инициативном бюджетировании участвуют Рогозовский, Дальневосточный, Каховский сельсоветы. Их жители предложили отремонтировать Дома культуры и благоустроить территорию рядом с ними.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты амурчан предполагают строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей, чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172 проекта.

В этом году в инициативном бюджетировании изменения, программа стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное появилась у 17 населённых пунктов, это Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты могут подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3 % до 1 %.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов - одно из главных условий инициативного бюджетирования, причем 3 % от всей суммы вкладывали местные жители и 5 % - местный бюджет.

Больше всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры. Некоторые в рамках инициативного бюджетирования освещали улицы и обустраивали места захоронений.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Найти информацию по поводу участия в инициативном бюджетировании амурчане могут на сайте министерства финансов региона в специальной вкладке «Инициативное бюджетирование» или по телефонам: 775-441, 775-444.