Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:40 5

Количество случаев COVID-19 в Амурской области превысило полторы тысячи

Количество случаев COVID-19 в Амурской области превысило полторы тысячи
Фото: pixabay.com

25 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 2,6 %. С нарастающим итогом выявлено 1 528 случаев.

Новые случаи коронавируса распределены в Приамурье следующим образом: Благовещенск – плюс 18, Тында – плюс 8, Свободный – плюс 7, Райчихинск – плюс 2, Мазановский район – плюс 2, Сковородинский район – плюс 1.

Показатель заболеваемости – 193,41 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,0 %, ОРВИ – 38,3 %, бессимптомная форма – 16,8 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,6 %.

500 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 707 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2 699 человек, в изоляторах – 8 человек.

По состоянию на 25 июня проведено 96 844 исследования на COVID-19, в том числе 35 115 исследований (36,2 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Просмотров всего: 2890

#коронавирус

распечатать


Общество

В Амурской области некоторым выпускникам могут перенести дату сдачи ЕГЭ
Общество

За нарушения COVID-ограничений амурским предприятиям грозят штрафы до 300 тысяч рублей
Коронавирус

В амурском минспорта рассказали, на каких условиях разрешили работать спортобъектам
Общество 3

Коронавирус может провоцировать пожизненные физические и психические нарушения
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Салют будет?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Медали розданы, остальное уже не важно.

  • --- -- ---

    --- -- ---
    2 часа назад

    Да объявите уже все 890 тыс. больными в АО и успокойтесь. От того, что их "больше с каждым днем и уже превысило 1500, о ужас," всем по барабану, в том числе и им самим.

  • тт

    тт
    1 час назад

    Ну наконец-то, мы сделали это.

  • копеечка

    копеечка
    3 минуты назад

    По состоянию на 22.06 из 1399 больных выздоровело 454. Сегодня из 1528 выздоровело 500 человек. Получается за три дня количество больных увеличилось на 129 человек, а выздоровело за это время 46 человек. Печально как то.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь