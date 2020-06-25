Количество случаев COVID-19 в Амурской области превысило полторы тысячи

25 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки – 2,6 %. С нарастающим итогом выявлено 1 528 случаев.

Новые случаи коронавируса распределены в Приамурье следующим образом: Благовещенск – плюс 18, Тында – плюс 8, Свободный – плюс 7, Райчихинск – плюс 2, Мазановский район – плюс 2, Сковородинский район – плюс 1.

Показатель заболеваемости – 193,41 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,0 %, ОРВИ – 38,3 %, бессимптомная форма – 16,8 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,6 %.

500 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 707 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2 699 человек, в изоляторах – 8 человек.

По состоянию на 25 июня проведено 96 844 исследования на COVID-19, в том числе 35 115 исследований (36,2 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».