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Невеста приревновала жениха и разбила его спорткар (видео)

Невеста приревновала жениха и разбила его спорткар (видео)
Фото: Business фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

В Аргентине ревнивая невеста заподозрила жениха в неверности и разбила его спорткар металлическим прутом. Видео снял очевидец события.

В видео 29-летняя аргентинка бьет металлическим предметом красную машину Hyundai Genesis Coupe. Позже в разговоре с журналистами женщина призналась, что приревновала жениха, когда увидела в сториз WhatsApp его селфи с вином из номера отеля.

Затем невеста заметила автомобиль возлюбленного возле отеля Hotel Patagonia и жестоко ему отомстила. Она принялась разбивать машину неверного жениха, выкрикивая: «Ты разрушил семью. Не возвращайся домой». Вскоре прибыла полиция и оповестила хозяина автомобиля о произошедшем. Мужчина вышел к патрульным без футболки и обнаружил, что стекла и боковые зеркала его спорткара разбиты.

Аргентинку арестовали и отвезли в участок на допрос. Задержанная отметила, что они с возлюбленным помолвились спустя несколько месяцев отношений и планировали свадьбу. Ее партнер не стал писать заявление в полицию. Сумма ущерба оценена в 300 тысяч аргентинских песо (295,3 тысячи рублей), пишет «Лента.ру».

Ранее в Белогорске Амурской области подросток убил фитнес-тренера после того, как приревновал его к своей девушке. Позже молодого человека осудили на 6 лет.

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#жизнь #происшествия

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