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Около 20-ти автоклубов Благовещенска передали деньги для марафона «Крылья» (фото, видео)

Около 20-ти автоклубов Благовещенска передали деньги для марафона «Крылья» (фото, видео)

В субботу, 27 июня, ИА «Амур.инфо» в седьмой раз проведет благотворительный марафон, чтобы собрать деньги на лечение детей, у которых ДЦП. Акция помощи пройдет совместно с Амурским отделением Российского детского фонда. Трансляция «Крыльев» будет идти в инстаграм-аккаунте Амур.инфо, на Youtube-канале и на сайте информационного агентства.

В текущем году собранные деньги пойдут на лечение для 4-летних Арины Корольковой, Даши Сибилевой, а также маленькому жителю Белогорска – Богдану Лысенко. Традиционно свой вклад в здоровое будущее маленьких амурчан внесли благовещенские автоклубы. Из них 15 уже передали 61 тысячу 550 рублей, а еще три клуба передадут деньги в день марафона – 27 июня.

Ранее Амур.инфо сообщало, что кинезиотерапия, которая требуется при реабилитации ДЦП не входит в систему медицинского страхования, поэтому семьи, где подрастают дети с диагнозом ДЦП, должны оплачивать такое лечение сами. В 2019 году благотворительная акция «Крылья» собрала почти 800 тысяч рублей.

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#Альфа ТВ #дети #жизнь #Крылья

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