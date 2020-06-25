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сегодня, 14:22 6

Вступил в силу приговор убийце белогорского тренера

Вступил в силу приговор убийце белогорского тренера
Фото: amur28.info

В законную силу вступил приговор Белогорского городского суда от 4 марта 2020 года, которым осужден 18-летний житель Белогорска. Он признан виновным в совершении убийства. Жертвой стал тренер спортклуба «Олимпия».

Установлено, что в апреле 2019 года в вечернее время белогорец пришел к зданию спортивного клуба, взяв с собой нож. Дождавшись окончания тренировки, молодой человек увидел выходящего из клуба тренера и на почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью, не менее 25 раз ударил его ножом в спину. Тренер скончался от острой массивной кровопотери.

С учетом данных о личности амурчанина, обстоятельств, смягчающих наказание, несовершеннолетний возраст в момент совершения преступления суд приговорил убийцу к 6 годам и 4 месяцам колонии общего режима.

Не согласившись с этим, защитник осужденного обратился с апелляционной жалобой, в которой просил действия белогорца переквалифицировать и назначить более мягкое наказание.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрела материалы уголовного дела, признала приговор Белогорского городского суда законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор вступил в законную силу.

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#Белогорск #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Почему в штатах за умышленное убийство (1-й степени) дают от 20 лет до высшей меры, а у нас - 6 с небольшим лет? При условии, что удо никто не отменял.

  • Колючка

    Колючка
    2 часа назад

    Несправедливое решение, жестокое преднамеренное убийство и всего 6 лет

  • Истина уст младенца

    Истина уст младенца
    2 часа назад

    у нас за убийство бездомной псины больше дают...смех да и только

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    по удо через 5 лет выскочит

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Мало дали, надо было больше...

  • Страйкер

    Страйкер
    20 минут назад

    Поц качка вальнул в драке в хабаровске дали 20 лет, а тут 25 ножевых ништяк че

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