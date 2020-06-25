Вступил в силу приговор убийце белогорского тренера

Установлено, что в апреле 2019 года в вечернее время белогорец пришел к зданию спортивного клуба, взяв с собой нож. Дождавшись окончания тренировки, молодой человек увидел выходящего из клуба тренера и на почве личных неприязненных отношений, вызванных ревностью, не менее 25 раз ударил его ножом в спину. Тренер скончался от острой массивной кровопотери.

С учетом данных о личности амурчанина, обстоятельств, смягчающих наказание, несовершеннолетний возраст в момент совершения преступления суд приговорил убийцу к 6 годам и 4 месяцам колонии общего режима.

Не согласившись с этим, защитник осужденного обратился с апелляционной жалобой, в которой просил действия белогорца переквалифицировать и назначить более мягкое наказание.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда рассмотрела материалы уголовного дела, признала приговор Белогорского городского суда законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор вступил в законную силу.