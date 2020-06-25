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Ефремов готов усыновить детей семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова

Ефремов готов усыновить детей семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова
Фото: Стоп-кадр из видео

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хочет «максимально помочь» семье погибшего в ДТП с ним Сергея Захарова. Юрист отметил, что актер уже готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего.

«Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю», – заявил Пашаев в эфире «Эха Москвы». Адвокат добавил, что Ефремов готов понести наказание и не хочет ни с кем договариваться для ухода от ответственности.

«Хотел разговаривать, возместить, чтобы ему было легче морально», – добавил адвокат.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня. Его джип вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил «Ладу». Момент аварии запечатлели камеры наблюдения.

Актера, который с трудом держался на ногах, задержали сотрудники ДПС. Его увезли на медосвидетельствование, которое показало наличие алкоголя. Следователь пытался опросить известного актера. Попытки длились до 6 часов утра, однако Ефремов с трудом говорил, его речь больше напоминала мычание. Артист не мог объяснить, что с ним случилось. Его отпустили под подписку о невыезде, сообщает «РЕН ТВ».

Водитель «Лады» после ДТП оказался блокирован в салоне. Спасатели извлекли пострадавшего. В тяжелом состоянии Сергея Захарова доставили в одну из столичных больниц. Врачи всю ночь боролись за жизнь Захарова, однако спасти мужчину не удалось. Он умер в результате обильной кровопотери и травм внутренних органов. У мужчины остались жена, двое детей и престарелая мать.

Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека. Результаты медицинской экспертизы указали на то, что артист употреблял запрещенные вещества. В МВД возбудили дело по факту сбыта ему наркотиков. Его отправили под домашний арест. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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