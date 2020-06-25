Прельстившись выгодной ТВ-приставкой, амурчане рискуют купить коробку с землей

Жителей Амурской области предупреждают о появлении случаев недобросовестной рекламы оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. Мошенники в интернете предлагают купить приставки либо антенны, которые якобы принимают сотни каналов без абонентской платы. На практике это оказываются стандартные приставки для приема спутникового или эфирного телевидения или вовсе коробки с землей.

На сегодняшний день как минимум на шести сайтах мошенники предлагают купить приставку за 179 рублей по специальной акции. По словам продавцов, обычная цена приставки – 3 990 рублей. Название устройства встречается в трех вариантах: Smart TV 5, Union-1080, VEVö. Для рекламы всех трех моделей используется одно и то же фото. Сайты обещают «180 популярных каналов без абонплаты», «идеальный прием на 99 % территории РФ», «приемник автоматически настроится на оптимальный прием сигналов со спутников, и телевизор начинает показывать 180 телеканалов».

В подтверждение эффективности всех трех моделей приставок приводится рекомендация псевдосотрудника РТРС – ведущего инженера Сергея Антонова. В штате РТРС такого сотрудника нет. Службы и филиалы РТРС не продают и не рекламируют приемное оборудование, не оказывают платных услуг по его подключению и настройке. РТРС также не имеет никакого отношения к сервисам, предлагающим сотни телеканалов. Предприятие транслирует 20 цифровых телеканалов в каждом регионе, а также местные телеканалы в аналоговом формате, сообщает пресс-служба Амурского ОРТПЦ.

На сегодняшний день на отечественном рынке доступны более 250-ти моделей телевизионных приставок для приема цифрового эфирного вещания. Из них 63 % моделей – по цене от 400 до 999 рублей, еще 34 % – от 1 000 до 2 791 рублей, остальные 3 % – от 3 500 до 5 690 рублей. По цене 179 рублей можно приобрести лишь антенный кабель или упаковку батареек.

Амурский ОРТПЦ призывает телезрителей быть бдительными и осторожными, не поддаваться на уловки недобросовестных предпринимателей. Не исключено, что в ближайшее время мошенники переименуют приставку и будут рекламировать ее на новых сайтах.

По всем вопросам, связанным с вещанием бесплатного эфирного цифрового телевидения, можно обращаться по телефону круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный): 8-800-220-20-02. Также информация размещается на сайте ртрс.рф.