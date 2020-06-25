В Циолковском по поправкам в Конституцию проголосуют жители Байконура и Москвы

Фото: администрация ЗАТО Циолковский

В ЗАТО Циолковский стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одними из первых свою гражданскую позицию выразили глава города Сергей Левицкий и руководитель космодрома Восточный.

Голосование началось сегодня, 25 июня. Избирательные участки будут работать в разных точках по установленному графику – на территории городской администрации, школы, КДЦ «Восток» и технического комплекса космодрома Восточный.

По данным территориальной избирательной комиссии, в Циолковском в список включено более 4 тысяч избирателей.

«На территории Циолковского работают два постоянных избирательных участка. Примечательно, что у нас будет голосовать вся Россия – жители Байконура, Москвы, Новосибирска и других городов и регионов страны, всего 634 человека. Это люди, в основном приехавшие работать на космодром и получившие временную регистрацию в нашем городе. В это число входят и вахтовики, выполняющие производственные задачи на строительной площадке стартового стола для ракеты “Ангара”. Для них образован отдельный выездной избирательный участок в штабе строительства. По последним данным, там проголосуют 215 человек», – рассказала председатель территориальной избирательной комиссии ЗАТО Циолковский Светлана Михолап.

Голосование проходит в условиях пандемии коронавируса. Каждому избирателю выдают индивидуальный пакет с перчатками, защитной маской и персональной ручкой. В очереди соблюдают дистанцию в 1,5 метра. За порядком на избирательных участках следят наблюдатели и полицейские. «В конце каждого дня избирательной недели бюллетени, не пересчитывая и не раскрывая тайну голосования, в присутствии наблюдателей будут вынимать из переносных ящиков и запечатывать в сейф-пакеты. Их опломбируют, присвоят индивидуальный номер. 1 июля после объявления о завершении всероссийского голосования начнется подсчет голосов», – пояснила Светлана Михолап, заверив, что процедура подсчета будет честной и непредвзятой.

«Мы не должны оставаться безучастными. Мы сможем проголосовать в том числе и за то, чтобы ни одна пядь нашей родной земли не была отдана в чужие руки. У нас появляется уникальная возможность – обеспечить для наших детей и внуков благоприятную жизнь в процветающей и сплоченной стране», – обратился к жителям глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.

Каждый участник голосования сможет принять участие в опросе местного значения – горожанам предстоит решить, куда направить средства регионального бюджета по программе инициативного бюджетирования и выбрать варианты благоустройства города, сообщает пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский.