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Очевидцы: свора собак в Благовещенске кидается на людей и кусает их (фото)

Очевидцы: свора собак в Благовещенске кидается на людей и кусает их (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Юрий Иванов. Мужчина рассказал о проблеме в районе торгового центра «От и До» на улице ​Институтской. В том месте обосновалась большая свора собак, которая кидается на людей и кусает их.

По словам Юрия Вячеславовича, такое скопление собак здесь видят первый раз. Горожанин насчитал 18 псов. Люди обратились в службу 112, чтобы на место отправили какую-нибудь службу для разгона своры. В итоге выяснилось, что необходимо обратиться с письменной заявкой в единую дежурную диспетчерскую службу. После этого Юрий Иванов стал очевидцем нападения псов на людей.

«Сначала женщина с собакой прошла, с кобелем, они кинулись на нее, но она сушками от них откидалась: кинула им сушки, они отвлеклись. А затем шел мужчина с женщиной, и одна собака ни с того ни с сего кинулась на него, а другая подбежала и укусила за ногу. Я нашел камень и побежал в сторону этой стаи. Они врассыпную, эти собаки, через дорогу побежали, машины давай сигналить им, останавливаться. А затем уже, когда эту стаю прогнал, пошел на другую стаю и тоже камнем отогнал их от территории "От и До"», – рассказал горожанин.

Юрий остался недоволен тем фактом, что, оказывается, нет никакой мобильной службы, которая могла бы оперативно выехать на место и быстро решить такую проблему с собаками.

В пресс-службе администрации Благовещенска агентству сказали, что информация о стае собак, находящихся в районе ТЦ «От и До», передана в городское управление ЖКХ. Отлов псов будет проведен.

В мэрии отмечают, что о необходимости отловить безнадзорных животных граждане могут сообщать на адрес электронной почты info@admblag.ru.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    50 минут назад

    Собака бывает кусачей только от жизни собачей

  • Rick1979

    Rick1979
    43 минуты назад

    Какая служба, Вы о чем? Отдельное муниципальное предприятие (учреждение, службу) по отлову бродячих собак никто создавать не будет.

  • Алгебра

    Алгебра
    42 минуты назад

    Не те ли это собаки, которые обитают на участке типа для дрессировки?! Грозилась же хозяйка выпустить.

  • Noir

    Noir
    39 минут назад

    В том то и дело, чтобы разогнать стаю надо через бюрократию пройти, а потом удивляются что собак то палками гоняют, то стрельбы устраивают. Кстати буквально в квартале оттуда, новотроицкое шоссе-кольцевая, около заправки тоже стая не маленькая обитает.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    39 минут назад

    Там же Людмила Гавриловна за углом собакевичей держит.

    Собакенов за шкирятник и ей за забор - она очень обрадуется вечером прибавлению.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    36 минут назад

    Численность собак надо контролировать и лишних отдавать корейцам.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    25 минут назад

    SnoopyKiller солидарен. Ведь собака не только верный друг и защитник, но но и три—четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса.

  • Walyubyes

    Walyubyes
    20 минут назад

    Как боролись с собаками в Древности: убивали всеми подручными средствами.

    Как боролись с собаками в СССР - просто сообщали в милицию - она безхозных отлавливала и (или) отстреливала.

    Как бороться в России с собаками: надеть маску и перчатки. И смиренно пройти мимо.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    17 минут назад

    Сегодня ночью в этом квартале раздавались завывания пострашнее собаки Баскервилей. Иногда перерастающие в душераздирающий визг - видимо, в стае постепенно съедают самых слабых.

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