Очевидцы: свора собак в Благовещенске кидается на людей и кусает их (фото)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска Юрий Иванов. Мужчина рассказал о проблеме в районе торгового центра «От и До» на улице ​Институтской. В том месте обосновалась большая свора собак, которая кидается на людей и кусает их.

По словам Юрия Вячеславовича, такое скопление собак здесь видят первый раз. Горожанин насчитал 18 псов. Люди обратились в службу 112, чтобы на место отправили какую-нибудь службу для разгона своры. В итоге выяснилось, что необходимо обратиться с письменной заявкой в единую дежурную диспетчерскую службу. После этого Юрий Иванов стал очевидцем нападения псов на людей.

«Сначала женщина с собакой прошла, с кобелем, они кинулись на нее, но она сушками от них откидалась: кинула им сушки, они отвлеклись. А затем шел мужчина с женщиной, и одна собака ни с того ни с сего кинулась на него, а другая подбежала и укусила за ногу. Я нашел камень и побежал в сторону этой стаи. Они врассыпную, эти собаки, через дорогу побежали, машины давай сигналить им, останавливаться. А затем уже, когда эту стаю прогнал, пошел на другую стаю и тоже камнем отогнал их от территории "От и До"», – рассказал горожанин.

Юрий остался недоволен тем фактом, что, оказывается, нет никакой мобильной службы, которая могла бы оперативно выехать на место и быстро решить такую проблему с собаками.

В пресс-службе администрации Благовещенска агентству сказали, что информация о стае собак, находящихся в районе ТЦ «От и До», передана в городское управление ЖКХ. Отлов псов будет проведен.

В мэрии отмечают, что о необходимости отловить безнадзорных животных граждане могут сообщать на адрес электронной почты info@admblag.ru.