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сегодня, 13:06 8

Изменения в Конституции призваны закрепить господдержку российской науки

Изменения в Конституции призваны закрепить господдержку российской науки
Фото: admrad.ru

В основном законы страны упомянут информационные технологии, а также безопасность персональных цифровых данных. Поправки требуют от правительства обеспечить поддержку науки. И это будет сделано впервые в истории государства.

Новая редакция Конституции РФ закрепляет стремление России к научному, технологическому прогрессу, что отвечает современным реалиям. Такое мнение выразила заместитель директора по учебной работе лицея № 6 Благовещенска Наталья Астахова.

«Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса, страной, устремлённой в будущее. Конституция обновляется, чтобы Россия всегда шла вперёд и не откатывалась в «дремучие времена. Мы возродили свой научно-технический потенциал. И готовы совершить скачок в будущее, вновь обеспечив себе первенство в самых перспективных отраслях. Для этого поддержка и развитие науки будут провозглашены приоритетом государства», – подчеркнула Наталья Астахова.

Так в статье 71 будет отмечено, что в ведении Российской Федерации находятся информационные технологии, а также обеспечение безопасности личности, общества и государства при их применении и обороте цифровых данных. Кроме этого, изменения коснутся статьи 114, где будет прописано, что правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь.

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#наука

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Комментарии
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  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    1 час назад

    Вот почему ничего не пишут и так подробно не разжевывают народу про обнуление?

  • Vlad73

    Vlad73
    1 час назад

    Еше напишите, про то что семь сенаторов по новой конституции будет пожизненно, ст95 п.2 в. По обнулению ст83, п.1, где иключили слово "подряд" сроках президенства. Че ж вы о этом не пишите?

  • ПаВ134679

    ПаВ134679
    1 час назад

    Потому,что ложка Gовна может испортить 2 ведра меда. вот так и здесь надо умолчать о жирном минусе. А ЗАБОР.инфо как всегда лижет не стесняясь

  • Опаньки

    Опаньки
    59 минут назад

    Облизанно, аж скользко...

  • physic1

    physic1
    47 минут назад

    Меня поздно подвергать пропаганде. Я УЖО проголосил!!!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    46 минут назад



    Мы возродили свой научно-технический потенциал. И готовы совершить скачок в будущее, вновь обеспечив себе первенство в самых перспективных отраслях.



    Чяво вы возродили? Вы вообще то технарей давно в глаза видели?

    Как раз напротив Белого дома , рядом с кинотеатром Россия ваше "возрождение" в виде убитого "Амургражданпроект".

    Ещё примеры привести, в виде убитых заводов? Сколько их в области было и сколько осталось.

    Одни кресты да храмы - и это называется



    не откатывалась в «дремучие времена.



    И эту ересь несёт не какой то прохожий уличный, а цельный замдиректора одной из лучших школ города, выражая тем самым её позицию.

    Мракобесие и Джаз (с)

  • Управляющий

    Управляющий
    38 минут назад

    Правильно, до поправок науку государство не финансировало, ученые все за свой счёт, а сейчас то заживут , вмиг обгоним и перегоним Америку !!! Как достали эти бредни !

  • --- -- ---

    --- -- ---
    17 минут назад

    Вранье, цель - узурпация власти на 16 лет одним вором.

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