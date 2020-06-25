Изменения в Конституции призваны закрепить господдержку российской науки

В основном законы страны упомянут информационные технологии, а также безопасность персональных цифровых данных. Поправки требуют от правительства обеспечить поддержку науки. И это будет сделано впервые в истории государства.

Новая редакция Конституции РФ закрепляет стремление России к научному, технологическому прогрессу, что отвечает современным реалиям. Такое мнение выразила заместитель директора по учебной работе лицея № 6 Благовещенска Наталья Астахова.

«Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса, страной, устремлённой в будущее. Конституция обновляется, чтобы Россия всегда шла вперёд и не откатывалась в «дремучие времена. Мы возродили свой научно-технический потенциал. И готовы совершить скачок в будущее, вновь обеспечив себе первенство в самых перспективных отраслях. Для этого поддержка и развитие науки будут провозглашены приоритетом государства», – подчеркнула Наталья Астахова.

Так в статье 71 будет отмечено, что в ведении Российской Федерации находятся информационные технологии, а также обеспечение безопасности личности, общества и государства при их применении и обороте цифровых данных. Кроме этого, изменения коснутся статьи 114, где будет прописано, что правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Полный текст поправок в Конституцию можно прочитать здесь.