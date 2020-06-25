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Для обеспечения безопасности на стадионе «Амур» приобретут локализатор взрыва

Для обеспечения безопасности на стадионе «Амур» приобретут локализатор взрыва
Фото: instagram.com/amurminsport

В Благовещенске идут ремонт на стадионе «Амур». Работы стартовали в начале лета. Они будут состоять из нескольких этапов: ремонта помещений западной и северной трибуны, приведения в порядок фасада стадиона по всему периметру. Серьезная работа предстоит и в части обеспечения безопасности спортивного объекта.

Прежде всего рабочие зашли в помещения западной трибуны, где расположены судейские, раздевалки, душевые и служебные помещения. Там заменили двери, радиаторы, а где это необходимо – еще и оконные блоки. Ремонт начали в туалетах и душевых: там заменят сантехнику, уложат керамическую плитку. За счет переноса складского помещения, увеличили количество раздевалок, которые также приведут в порядок.

«Все будет у нас в соответствии с противопожарными нормами: у нас теперь не будет на стенах МДФ, потолков армстронг. Все будет просто, но очень аккуратно и красиво», – рассказал заместитель гендиректора регионального центра спортивной подготовки Михаил Раюшкин.

В начале июля ремонт начнется на фасаде стадиона. Его проведут по всему периметру: на трибунах, входах и выходах на стадион, покрасят леерное ограждение, бордюры и заборы. Третьи этапом станут работы в помещениях северной трибуны – там располагаются административные кабинеты. Их также отремонтируют. Работы проведут также в туалетах и раздевалках северной части стадиона. В общем на ремонт спортивного объекта потратят около 13 миллионов рублей.

Большие работы начаты и в части обеспечения безопасности на стадионе. На эти цели было выделено 1,8 миллиона рублей. Деньги направили на организацию видеонаблюдения по всему периметру стадиона «Амур», а также его внутренних помещений. Для этого рабочие уже провели оптоволокно. Кроме того, в связи с тем, что стадион служит местом проведения крупных спортивных мероприятий, были закуплены две рамки металлодетектора: уличная и для внутренних помещений. Для посетителей будут оборудованы специальные уличные ячейки, в которых можно будет оставить запрещенные к проносу на стадион предметы. Также на спортивном объекте проведут ремонт турникетов, а на южной трибуне установят ограждение «антипаника».

Кроме того, помещения стадиона будут оснащены современной системой контроля доступа. Также приобретут локализатор взрыва, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Планируется, что основные работы на стадионе будут завершены к концу сентября. Однако, и на тренировках в летний период ремонт практически не скажется. Заявки на занятия на стадионе уже поступают.

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#спорт #строительство

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