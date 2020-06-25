Чаще всего жители Амурской области страдают заболеваниями органов дыхания

Амурстат опубликовал результаты исследования о развитии медицины в Приамурье в 2019 году. Инвестиции в основной капитал направлялись на строительство и реконструкцию больниц и поликлиник, обеспечение санитарным автотранспортом и медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений области.

В 2019 году медицинскую помощь населению оказывали 41 больничное учреждение на 7,5 тысяч коек, 166 амбулаторно-поликлинических учреждения мощностью 23,4 тысячи посещений в смену и 316 фельдшерско-акушерских пунктов. По сравнению с 2000 годом обеспеченность населения больничными круглосуточными койками уменьшилась. В расчете на 10 тысяч населения в 2019 году она составляла 95,4 против 142,2 в 2000 году, снижение составило 32,9 %. Связано это с тем, что в области развивается предупредительная (профилактическая) медицина. Такая форма обслуживания больных, как дневные стационары при больничных учреждениях, позволяет более эффективно использовать коечный фонд, сообщается на сайте Амурстата.

За 2019 год число мест в дневных стационарах выросло с 1 741 до 1 846 (на 6 %), обеспеченность местами дневных стационаров в расчете на 10 тысяч населения – с 21,9 места в расчете на 10 тысяч населения в 2018 году до 23,4 места в 2019 году.

В Приамурье на конец 2019 года обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляла 296,4 посещения в смену в расчете на 10 тысяч человек населения против 254 в 2000 году (в 2018 году – 285,9 посещений).

Медицинскую помощь в области в 2019 году оказывали 4,3 тысячи врачей (по сравнению с 2000 годом численность медицинских работников снизилась на 17,4 %) и 8,4 тысячи специалистов среднего медицинского персонала (сокращение на 20 %). Медицинские услуги в расчете на 10 тысяч человек населения области обеспечивали 55 врачей и 106 человек среднего медицинского персонала. В 2019 году обеспеченность врачами в расчете на 10 тысяч человек населения по сравнению с 2000 годом снизилась на 3,5 %, средним медицинским персоналом – на 6,5 %.

Приоритетным направлением в работе органов здравоохранения, как и в предыдущие годы, остается охрана материнства и детства. Для укрепления здоровья женщин и детей в области в 2019 году в системе здравоохранения работали 272 врача акушера-гинеколога и 367 врачей-педиатров.

К концу 2019 года в области имелось 106 женских консультаций, акушерско-гинекологических отделений и кабинетов (в том числе в составе ЦРБ) и 130 детских поликлиник, отделений и кабинетов. В стационарах функционировали 465 коек для беременных и рожениц (24,6 койки на 10 тысяч женщин в возрасте 15 – 49 лет); коек в гинекологических отделениях – 297 (7,2 на 10 тысяч женщин); 1 057 коек для больных детей (70,2 на 10 тыс. детей в возрасте до 14 лет).

Уровень заболеваемости (число случаев заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом в расчете на 100 тысяч населения) среди жителей Амурской области в 2019 году снизился по сравнению с 2018 годом на 1,2% и составил 84 665,7 случая.

Традиционно наибольший удельный вес в общем числе случаев заболеваний составляют заболевания органов дыхания – 45,3 % всех заболевших в 2019 году, на втором месте – травмы и отравления (11,1 %), на третьем – болезни органов пищеварения (9,7 %).