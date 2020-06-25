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сегодня, 13:27 0

Медики в Свободном отмечают снижение количества заболевших

Медики в Свободном отмечают снижение количества заболевших
Фото: скриншот видео

В провизорном госпитале Свободненской больницы снижается число пациентов, поступающих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главврач лечебного учреждения Василий Окуджава. По его словам, это может свидетельствовать о начале спада пандемии в Свободном.

«Могу сказать, что наметился спад. Потому что поступивших в последние двое-трое суток значительно убавилось. Если раньше мы принимали по 12-15 человек, то сейчас в среднем поступает по 7-8 человек. Если такая тенденция пойдет и дальше, то можно будет говорить, что мы находимся уже в начале спада. Но пока это статистика трех последних дней и уверенно прогнозировать спад пока рано. Тем не менее на сегодняшний день у нас есть положительные результаты. 42 человека было выписано с выздоровлением», – отметил главный врач госпиталя Василий Окуджава.

Подробности в видео.

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#коронавирус #медицина #Свободный

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