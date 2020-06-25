В Амурской области продолжаются поиски двух мужчин, пропавших на реке Уркан (видео)

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В Приамурье продолжаются поиски двух мужчин, пропавших на реке Уркан во время переезда водоема на вездеходе. Происшествие случилось 21 июня, а в среду, 24 июня, спасателям на лодках удалось обнаружить затонувший вездеход. Сразу обследовать его не смогли из-за сильного течения.

Найденный вездеход запечатлели на камеру мобильного телефона.

«От берега буквально 10 метров, но течение бешеное. Люк – вот он, но ничего там не видать. От переправы утянуло где-то километра на полтора, наверное», – прокомментировал автор кадров.

https://www.amur.info/news/2020/06/23/174767

В четверг, 25 июня, на реке вода упала примерно на 3-4 метра, поэтому спасатели и пожарные области передислоцировались и будут проводить поиски рядом с утонувшим вездеходом.

Специалисты обследуют акваторию и береговую линию примерно в радиусе двух километров от затонувшей техники.

Поисками в Магдагачинском районе занимаются спасатели из Свободного областного ПСО и пожарные из Магдагачи. За два дня поисков обследовано 75 км береговой линии и акватории реки, информирует пресс-служба Амурского центре ГЗ и ПБ.

Как сообщало Амур.инфо, 21 июня четыре человека возвращались на вездеходе с золотодобывающего прииска. Во время переправки через реку Уркан у вездехода заглох двигатель, и он начал тонуть. Мужчины прыгнули в воду. Двоим удалось доплыть до берега, а двух других унесло течением в сторону реки Зея.