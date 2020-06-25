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сегодня, 11:21 0

Акцию «Лучи Победы» организовали жители Свободного (фото, видео)

Акцию «Лучи Победы» организовали жители Свободного (фото, видео)
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

24 июня по случаю дня Парада Победы жители города Свободный провели акцию «Лучи Победы».

История: 24 июня 1945 года в 23:00 ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

В рамках всероссийской акции «Лучи Победы» 24 июня 2020 года в 21:50 предлагалось зажечь по всей стране прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий. В Свободном мероприятие адаптировали под автомобильный формат, сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации города.

Более 10 авто припарковались на возвышении возле реки Джелун и во время «Минуты молчания» осветили фарами горизонт над водоемом, а сами участники в этот момент включили фонарики на мобильных устройствах. Таким символичным образом свободненцы почтили память о Великой Отечественной войне.

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#память #Свободный

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