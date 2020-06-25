Серьезная авария с трактором и фурой произошла в Амурской области (фото)

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

25 июня в соцсетях появились фотографии с места серьезного ДТП в Амурской области. Сообщается, что на федеральной трассе в Архаринском районе столкнулись трактор и фура. Пострадали тракторист и его пассажир. Эту информацию частично подтвердили в полиции.

Так, в управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что 25 июня в 00:10 на автодороге в Архаринском районе столкнулись трактор МТЗ-80 и машина Freightliner. Два человека получили травмы.

Обстоятельства аварии предстоит установить полицейским. Между тем в соцсетях сообщается, что тракторист был нетрезв. Официального подтверждения этим сведениям на данный момент нет.