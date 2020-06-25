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В день Парада Победы в Белогорске опробовали новую салютную установку (фото, видео)

В день Парада Победы в Белогорске опробовали новую салютную установку (фото, видео)
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В Белогорске 24 июня опробовали новую салютную установку. В честь 75 годовщины Великой Победы артиллеристы Амурского объединения ВВО произвели 30 залпов салюта «Ассоль».

Салют пяти цветов прогремел вблизи центральной площади города. Праздничный фейерверк амурчанам подарили военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа.

Для запуска салюта был задействован недавно поступивший автоматизированный салютный комплекс 2А85 на базе машины КамАЗ. Жители и гости города увидели в небе над центральной площадью города цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цвета.

Новая салютная установка 2А85 состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 миллиметров. Программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. В расчет установки входит два человека, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой с точностью до долей секунды.

Фото и видео пресс-службы Восточного военного округа

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#Белогорск #военные #праздники

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