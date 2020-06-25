Уголовное дело о хулиганстве возбудили после драки со стрельбой в Благовещенске

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Прокуратура Амурской области информирует, что прокуратура Благовещенска провела проверку по факту стрельбы в микрорайоне 21 июня 2020 года. Было установлено, что ночью рядом с официально закрытым караоке-баром произошла массовая драка со стрельбой.

Расследование возбужденного уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, городская прокуратура контролирует административное расследование МО МВД России «Благовещенский» по факту несоблюдения действующих в регионе ограничений на работу развлекательных заведений (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).