Уголовное дело о хулиганстве возбудили после драки со стрельбой в Благовещенске
Полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), после происшествия в Благовещенске. Речь о массовой драке со стрельбой, о которой Амур.инфо сообщало ранее.
Прокуратура Амурской области информирует, что прокуратура Благовещенска провела проверку по факту стрельбы в микрорайоне 21 июня 2020 года. Было установлено, что ночью рядом с официально закрытым караоке-баром произошла массовая драка со стрельбой.
Расследование возбужденного уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, городская прокуратура контролирует административное расследование МО МВД России «Благовещенский» по факту несоблюдения действующих в регионе ограничений на работу развлекательных заведений (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
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