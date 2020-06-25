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сегодня, 10:01 1

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Фото: lenta.ru / 112

Сотрудники военной контрразведки ФСБ предотвратили серьезный инцидент на параде Победы в Москве. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал 112.

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы отвечать не стал.

В отношении солдата заведено уголовное дело, молодой человек задержан.

Издание также со ссылкой на передачу «Соловьев LIVE» пишет, что телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата-срочника.

По словам Соловьева, в объяснительной солдат написал, что ему показалось, будто его облучают из рядом стоящей машины и следят за ним. «Ему, судя по всему, напекло голову совсем», – резюмировал ведущий.

Как пояснил журналист, напавший должен был участвовать в исторической части парада, поэтому был вооружен не автоматом, а карабином. Однако в последний момент его перевели в резерв, из-за чего он также мог затаить обиду, предположил Соловьев. Он сообщил, что с солдатом все в порядке, в ближайшее время его осмотрят военные медики.

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#военные #происшествия

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Комментарии
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  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    27 минут назад

    На медкомисси надо лучше проверять . Шизофрения . Мания преследования .

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