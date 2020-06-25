Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:46 3

Число контактных лиц с заболевшими COVID-19 достигло в Приамурье 2 715

Число контактных лиц с заболевшими COVID-19 достигло в Приамурье 2 715
Фото: pixabay.com

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 2 715 человек. В том числе в Благовещенске – 1 240, в Свободном – 590. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 24 июня в регионе проведено 94 568 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На изоляции по месту жительства находятся 2 707 человек, в изоляторах – 8, в обсерваторе – 0, сообщает пресс-служба областного правительства.

По состоянию на 24 июня в Амурской области коэффициент распространения инфекции составил 1,1 (в Благовещенске – 0,9, Благовещенском районе – 6,0, Тынде – 2,4, Шимановске – 3,0). Показатель тестирования – 250,9 на 100 тысяч населения.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по состоянию на 24 июня в регионе с нарастающим итогом выявлено 1 490 случаев новой коронавирусной инфекции. 500 из них завершились выздоровлением.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Амурской области на 23 июня зарегистрировано 9 летальных случаев от заболевания COVID-19. Пресс-служба правительства региона 25 июня информирует, что по состоянию на 24 число в области также зарегистрировано 9 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Просмотров всего: 399

#коронавирус

распечатать


Власть 6

Судебные приставы: мы не можем взыскивать долги с «детских» выплат
Общество 1

В Тынде снова разрешили работать общепиту
Коронавирус 16

Еще 46 случаев COVID-19 выявлено в Амурской области
Коронавирус 6

ИЦК: 40 % пациентов с коронавирусом в Амурской области выздоровели

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • копеечка

    копеечка
    43 минуты назад

    Мне одному только кажется что у нас изоляторы и обсерваторы с начала пандемии перегружены? Не зря потратили деньги на ремонт, переоборудование и содержание все это время. Из за этой перегрузки у нас такой прирост заболевания и низкий процент вылеченных.

  • ну вот

    ну вот
    40 минут назад

    на сайте короновирус выздоровело 597, почему так,м?

  • OT

    OT
    33 минуты назад

    Считается, что переболевший КОВИДом всеравно будет иметь печальные последствия со здоровьем в будущем. Потому, что это не ровня гриппам и прочим подобным. А ведь обязательные прививки рассматриваемые в госдуме - это тот-же КОВИД

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь