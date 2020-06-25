Число контактных лиц с заболевшими COVID-19 достигло в Приамурье 2 715

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 составило 2 715 человек. В том числе в Благовещенске – 1 240, в Свободном – 590. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

По состоянию на 24 июня в регионе проведено 94 568 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На изоляции по месту жительства находятся 2 707 человек, в изоляторах – 8, в обсерваторе – 0, сообщает пресс-служба областного правительства.

По состоянию на 24 июня в Амурской области коэффициент распространения инфекции составил 1,1 (в Благовещенске – 0,9, Благовещенском районе – 6,0, Тынде – 2,4, Шимановске – 3,0). Показатель тестирования – 250,9 на 100 тысяч населения.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по состоянию на 24 июня в регионе с нарастающим итогом выявлено 1 490 случаев новой коронавирусной инфекции. 500 из них завершились выздоровлением.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Амурской области на 23 июня зарегистрировано 9 летальных случаев от заболевания COVID-19. Пресс-служба правительства региона 25 июня информирует, что по состоянию на 24 число в области также зарегистрировано 9 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией.