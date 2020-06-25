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Температурный антирекорд зафиксирован в Благовещенске

Температурный антирекорд зафиксирован в Благовещенске
Фото: pixabay.com

Дождь 24 июня принес в Благовещенск еще 40 миллиметров осадков за сутки, и их сумма с начала месяца показала: рекорд по осадкам практически состоялся. При этом температура воздуха в областном центре рекорд уже установила, правда, с приставкой «анти».

На вечер 24 числа суммарные июньские осадки в Благовещенске составили 234,5 миллиметра (еще не окончательный итог месяца), в то время как в 1931 году за месяц выпало 235 миллиметров.

Сильные дожди прошли 24 июня в большинстве южных районов Амурской области, им досталось в основном от 13 до 34 миллиметров осадков. В Благовещенске отмечались максимальные на территории региона осадки, сообщается в Инстаграме Амурского гидрометцентра.

Погоду области на две контрастные зоны разделил южный циклон: севернее Свободного день был теплым и солнечным – около плюс 25 градусов, на юге из-за пасмурной погоды и дождя температура воздуха не поднялась выше плюс 13, плюс 17.

Непогода установила температурный антирекорд: никогда 24 июня дневная температура в Благовещенске не была столь низкой, как в этом году, всего плюс 13,1 градуса. Ранее самым холодным днем на эту дату отличился 1932 год, когда 24 числа было плюс 16,6.

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#погода

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