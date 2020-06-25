Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:22 17

Голосование по поправкам в Конституцию началось в Амурской области

Голосование по поправкам в Конституцию началось в Амурской области
Фото: duma.gov.ru

25 июня в Амурской области открылись все 760 избирательных участков. В том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в Благовещенском аэропорту, СИЗО и на рудниках. В списки участников голосования по поправкам в Конституцию РФ внесены более 615 тысяч человек.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Но, чтобы избежать очередей на избирательных участках и риска распространения коронавирусной инфекции, голосовать граждане будут 7 дней, начиная с 25 июня. Заполнить бюллетени можно будет как в помещениях для голосования с 08:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий Амурской области. Так, в Благовещенске из 99 постоянных комиссий 80 организуют места для голосования на придомовых территориях или в других общедоступных местах. Графики размещены на подъездах домов.

Жители области смогут проголосовать и на дому. По данным на вечер среды, заявления в Амуризбирком подали более 13 тысяч человек. Прием заявлений продолжается до 17:00 1 июля. Чтобы не подвергать участников голосования риску заражения коронавирусной инфекцией, предусмотрены усиленные меры безопасности. Члены комиссии будут выезжать по адресу заявителя в полной экипировке: в одноразовых халатах, масках, перчатках, защитных экранах и с индивидуальными пакетами для участников голосования, в которых будут находиться, помимо бюллетеня, ручка, маска и перчатки.

Также и в помещениях для голосования, и в местах, организованных для голосования на открытом воздухе, каждому гражданину выдадут медицинскую маску, перчатки, ручку. При входе в помещение для голосования обработают руки антисептиком и измерят температуру. Члены комиссий будут работать в одноразовых халатах, защитных экранах, масках, перчатках. Средствами индивидуальной защиты все участковые комиссии обеспечены.

В Амурской области 30 июня завершится досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях. На сегодня бюллетени успели заполнить более 600 человек: пограничники, жители небольших сел, метеорологи, представители оленеводческих общин, добираться к которым приходится на вертолетах, вездеходах и моторных лодках, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Просмотров всего: 934

#жизнь

распечатать


Общество 2

В ситуации проблемного благовещенского дома на Зейской разберется суд
Общество 54

Завершены работы по исследованию останков людей, найденных в Благовещенске
Общество 10

Благовещенцы решат, какие дворы будут благоустроены в будущем году
Общество 15

В Благовещенске прокуратура защищает права собственников проблемной многоэтажки

Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    БОЙКОТ!

  • andrey_co

    andrey_co
    2 часа назад

    XANDER

    БОЙКОТ!



    А смысл?

    Усе одобрямс ужо.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    XANDER

    БОЙКОТ!



    Какой смысл от бойкота?



    Те, кто "за", в любом случае придут.



    А вы своим бойкотом только оттянете голоса против, повысите процент обнуляторов и облегчите работу устроителям голосования.



    Вы случайно не путинский засланец?



  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А ведь красиво организовали голосование, ни один наблюдатель не уследит, ни одна комиссия не угонится - голосуем 7 дней в разных местах, помимо избирательных участков, еще и по интернету в самых густонаселенных регионах. Никто результаты не сможет проверить.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    у Лорда большой опыт оттягивать голоса

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Демидыч

    у Лорда большой опыт оттягивать голоса



    А ты всё продолжаешь гоняться за мной по форуму? )))



  • andrey_co

    andrey_co
    1 час назад

    Oldlord

    Демидыч

    у Лорда большой опыт оттягивать голоса



    А ты всё продолжаешь гоняться за мной по форуму? )))



    Пожмите друг другу руку.

    И дайте в глаз.

    По-пацански).

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    нет-это свободный паблик

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Голосую против!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Голосуй, не голосуй - всё равно получишь...

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    безусловно, но я против!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    чиновники администрации уже проголосовали через портал Госуслуг

  • andrey_co

    andrey_co
    1 час назад

    Демидыч

    чиновники администрации уже проголосовали через портал Госуслуг



    положение обязывает

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    39 минут назад

    В России было много царей Петр Первый, Николай Второй, Петр Третий, Иван Четвертый и т.д.

    Но с приставкой Обнуленный это будет первый царь в истории России.

    Можно смело сказать: живем в исторические времена!!!

  • копеечка

    копеечка
    31 минута назад

    Oldlord

    XANDER

    Вы случайно не путинский засланец?

    А у меня к Вам вопрос: а Вы случайно не пиндосовский засланец? Что Вас так сильно волнуют поправки в конституцию, написанную по руководством Ваших покровителей. Теперь Вы не сможете отдать Курилы Японии, а часть Ленинградской области Финам? Да еще теперь Вы не сможете отдать великой европейской украине Крым?

  • --- -- ---

    --- -- ---
    20 минут назад

    Путину 2036 - нет, поправкам - нет.

  • Myxira

    Myxira
    19 минут назад

    Noir

    А ведь красиво организовали голосование, ни один наблюдатель не уследит, ни одна комиссия не угонится - голосуем 7 дней в разных местах, помимо избирательных участков, еще и по интернету в самых густонаселенных регионах. Никто результаты не сможет проверить.



    Если при обычном голосовании участок в 20.00 закрывается, начинается подсчет, то в течение семидневного голосования как это будет выглядеть? Учитывая тайну голосования, промежуточных подсчетов быть не может, только итоговый. Комиссия с наблюдателями вечерком расходятся по домам и урны с бюллетенями остаются в помещении под честное слово?

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь