Голосование по поправкам в Конституцию началось в Амурской области

Фото: duma.gov.ru

25 июня в Амурской области открылись все 760 избирательных участков. В том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в Благовещенском аэропорту, СИЗО и на рудниках. В списки участников голосования по поправкам в Конституцию РФ внесены более 615 тысяч человек.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Но, чтобы избежать очередей на избирательных участках и риска распространения коронавирусной инфекции, голосовать граждане будут 7 дней, начиная с 25 июня. Заполнить бюллетени можно будет как в помещениях для голосования с 08:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий Амурской области. Так, в Благовещенске из 99 постоянных комиссий 80 организуют места для голосования на придомовых территориях или в других общедоступных местах. Графики размещены на подъездах домов.

Жители области смогут проголосовать и на дому. По данным на вечер среды, заявления в Амуризбирком подали более 13 тысяч человек. Прием заявлений продолжается до 17:00 1 июля. Чтобы не подвергать участников голосования риску заражения коронавирусной инфекцией, предусмотрены усиленные меры безопасности. Члены комиссии будут выезжать по адресу заявителя в полной экипировке: в одноразовых халатах, масках, перчатках, защитных экранах и с индивидуальными пакетами для участников голосования, в которых будут находиться, помимо бюллетеня, ручка, маска и перчатки.

Также и в помещениях для голосования, и в местах, организованных для голосования на открытом воздухе, каждому гражданину выдадут медицинскую маску, перчатки, ручку. При входе в помещение для голосования обработают руки антисептиком и измерят температуру. Члены комиссий будут работать в одноразовых халатах, защитных экранах, масках, перчатках. Средствами индивидуальной защиты все участковые комиссии обеспечены.

В Амурской области 30 июня завершится досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях. На сегодня бюллетени успели заполнить более 600 человек: пограничники, жители небольших сел, метеорологи, представители оленеводческих общин, добираться к которым приходится на вертолетах, вездеходах и моторных лодках, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.