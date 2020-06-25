В Амурской области центры занятости проводят бесплатное переобучение

Амурские центры занятости предлагают переобучение, а также начали записывать желающих переобучиться и получить новую специальность в 2021 году для женщин с детьми и граждан 50 лет и старше. Для этого нужно обратиться в центр по месту жительства лично или получить информацию телефону.

Сейчас амурские центры занятости проводят обучение в трех направлениях.

Первое - традиционное, под гарантированное трудоустройство. В этом случае составляются четырехстороние договоры центр занятости-гражданин-учебное заведение-работодатель. По окончании человек гарантированно получает работу. 287 безработных в Амурской области прошли такое профессиональное обучение, работают уже чуть больше 58 %. Остальные пока находятся «в резерве» из-за сложностей с организацией удаленной работы в период пандемии и другим подобным причинам.

Второе направление - в рамках нацпроекта «Демография», второй год в Амурской области ведется обучение граждан в возрасте 50 лет и старше. Это и переподготовка, и обучение новой специальности. Если гражданин является незанятым, он получает стипендию в размере 12 130 рублей. На обучение направлены 704 гражданина. Согласно планам, до конца года на профобучение будет направлено не менее 70 безработных граждан, по окончанию которого они будут трудоустроены.

Третье направление - обучение женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Такую образовательную программу центры занятости начали в этом году. Женщина может находиться в отпуске по уходу за ребенком, либо быть безработной и иметь несовершеннолетнего ребенка. Во втором случае помимо бесплатного обучения женщина еще и получает стипендию. На сегодняшний день в Амурской области такое обучение прошли 302 женщины, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

До конца 2020 года граждан старше 50 лет и женщин направлять на обучение уже не будут - все лимиты выбраны. Эти два направления будут действовать до 2024 года включительно, ведется запись на 2021 год.

«Мы не отказываем никому. Есть различные курсы. Обучение ведется как в Амурской области, так и в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Новосибирске. Формы разные - дистанционная, выездная. Делается заявка, когда набор будет объявлен, человек получает приглашение. Гражданин сам определяет, какое повышение квалификации ему необходимо. Он получает образовательный сертификат и делает выбор. Для гражданина это бесплатно. Курсы краткосрочные, база должна быть все равно. Если это переподготовка, тоже должен быть базовый уровень, - рассказала начальник управления занятости населения Амурской области Елена Дуленова. - Но если человек кардинально меняет свою сферу, например, был учителем, а хочет стать парикмахером, то это тоже возможно».

Информация есть на сайтах центров занятости, а также на официальном портале управления занятости населения Амурской области. Как безработным получить пособие, в каких размерах оно сейчас выплачивается, Елена Дуленова также рассказала в программе «Простые вопросы».

На сегодняшний день в базе вакансий Амурской области - 43 тысячи незаполненных рабочих мест, ознакомиться с которыми можно на портале «Работа в России».