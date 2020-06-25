Выбор читателей за 24 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 24 июня.

В Амурской области продолжаются проверки предприятий торговли и общественного питания. Так, в период с 19 по 22 июня было осмотрено 48 предприятий торговли, общественного питания и оказания услуг. И в ряде случае выявили нарушения ограничений, установленных губернатором региона. В том числе со стороны кафе.

Сотрудники центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области при участии волонтеров Благовещенского педуниверситета завершили работы по исследованию останков людей, обнаруженных в 2018 году на одном из садовых участков Благовещенска. Информация об этом появилась в Инстаграме Центра.

24 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 3,2 %.

В соответствие с указом президента РФ от 23 июня, право на дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат родители, усыновители, опекуны и попечители детей, родившихся в период с 11.05.2004 года по 30.06.2020 года. Как пишет пресс-служба амурского отделения Пенсионного фонда, по расчетам, всего средства получат более 150 тысяч амурских семей.