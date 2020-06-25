Скоростную железную дорогу в китайском Хэйхэ построят к 2024 году

Модернизацию железной дороги Бэйань-Хэйхэ завершат к 2024 году. К этой дате поезда, проезжая по новой электрифицированной ветке, смогут развивать скорость до 160 километров в час.

Грузопоток между двумя городами составит до 10 миллионов тонн в год, а пассажиропоток увеличится до 3 миллионов пассажиров в год.

Эксплуатация новой железной дороги принесет 630 млиллионов юаней (89,1 миллионов долларов США), из которых чистая прибыль составит 450 миллионов юаней (почти 63,7миллионов долларов), сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

Ранее сообщалось, что c сентября этого года власти Хэйхэ приступят к реконструкции и модернизации участка протяженностью 302 километра на железнодорожной ветке Харбин-Хэйхэ. Железная дорога Хэйхэ-Бэйань была демонтирована во время войны против японских оккупантов, работы по ее восстановлению начались в 1986 году, а введена в эксплуатацию она была в декабре 1989 года. Вместе с модернизацией железной дороги Бэйань-Хэйхэ, планируется реконструировать и вокзал Хэйхэ.

Железнодорожная ветка относится к региональным железным дорогам третьего класса, на данный момент транзит грузов по ней составляет около 3 миллионов тонн в год. Ветка проходит по территории района Айхуэй, а также города Удалянчи и уезда Суньу. По ней проезжают пассажирские поезда сообщением Харбин-Хэйхэ (три поезда), Цицикар-Хэйхэ и Далянь-Хэйхэ.

Модернизация железной дороги позволит ей присвоить статус железнодорожной ветки первого класса. Ожидается, что железная дорога будет играть значительную роль в улучшении торгово-экономических отношений региона с Россией, вписываясь в инициативу «Один пояс, один путь».

В настоящее время местные власти призводят экспроприацию земель, по территории которых должна пройти новая ветка, а также организуют снос построек, которые могут помешать проведению строительных работ. Сообщается, что в общей сложности будет экспроприировано более 1 200 гектаров земель и разрушено построек на площади в 37 674 квадратных метра. Кроме того, 24,5 километра сельских дорог будет перенесено и перестроено.