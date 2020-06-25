Гороскоп 25 июня: Львам не стоит геройствовать, а Весов могут оклеветать

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятное время для новых дел, возможностей и контактов, поскорее забудьте все неприятности из прошлого. Вам предстоит усердно трудиться, чтобы оказаться на хорошем счету у начальства. Хотя, сил и энергии у Вас предостаточно.

Телец. Крайне неблагополучный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Если у Вас в планах новое дело, отложите его, иначе постоянно будете ощущать, что Ваши усилия напрасны. Планеты советуют не вмешиваться в ход событий.

Близнецы. Сегодня Близнецы по отношению к своим близким и друзьям будут настроены благодушно и немного покровительственно. Все будет зависеть от Вас и от того, насколько сильно Вы готовы работать на достижение цели.

Рак. Противоречивый, двойственный день. Несмотря на внешнее благополучие, Вы можете ощущать неясную тревогу и нервозность. Стремление к свободе и независимости обострит отношения на работе и в семье. Чтобы не натворить глупостей, проведите день в уединении.

Читайте также

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня: Скорпионам не стоит конфликтовать, а Ракам необходимо трезво смотреть на мир

Лев. Не время геройствовать и проверять себя на прочность, Вам нужны стабильность и отсутствие жизненных потрясений. Представителям этого знака не стоит много думать и анализировать, сегодня это не полезно, нужно просто прожить этот день без лишних эмоций.

Дева. Наступает хорошее время для самообразования, поездок, анализа новой информации, сидеть дома точно не придется! Прежде, чем действовать, тщательно изучите ситуацию и, просчитав все возможные варианты, выберете самый лучший.

Весы. Неблагоприятный день. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Не приближайте к себе ненадежных людей, даже если Вас связывала многолетняя дружба. Внимательно отнеситесь к своему здоровью.

Скорпион. День может оказаться противоречивым. Вам лучше остановиться и подумать, в том ли направлении Вы движетесь. Вы можете впасть в меланхолию, причем без всякого повода. Ваше воображение может рисовать довольно мрачные перспективы. Рекомендуется встреча с самыми близкими людьми. Поделитесь с ними своими тревогами, предчувствиями.

Читайте также

Гороскоп на июнь 2020 года: Стрельцы сделают важный шаг, а Овнов ждет романтика

Стрелец. В этот день Стрельцам стоит поменьше говорить о себе и своих проблемах. Вы можете только накалить обстановку. Деловые и личные свидания, оформление важных бумаг или нужные знакомства отнимут значительную часть времени и сил. Однако неблагоприятное расположение звезд снизит результаты вашей деловой активности.

Козерог. Не исключено, что женщины-Козероги смогут реализовать давнюю мечту или добиться успеха в личной жизни. Повышенный сексуальный потенциал привлечет к ним внимание мужчин. Мужчинам-Козерогам не следует идти на сделки с совестью — Вы можете потерять верного друга.

Водолей. Это не лучший день для экспериментов. Лучше отдать предпочтение методам, которые были придуманы и проверены до Вас. К сожалению, Вам не придется рассчитывать на помощь окружающих. Но это не повод расстраиваться, пусть все лавры в будущем достанутся именно Водолеям.

Рыбы. Этот день символизирует контакты и приобретения. Идеи и фантазии, которые придут Вам в голову, могут реализоваться и принести моральное и материальное удовлетворение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев